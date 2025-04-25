Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Officer Downe, Polisi Kebal Maut Penumpas Kejahatan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |16:26 WIB
Sinopsis Film Officer Downe, Polisi Kebal Maut Penumpas Kejahatan
Sinopsis Film Officer Downe, Polisi Kebal Maut Penumpas Kejahatan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Officer Downe akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Officer Downe adalah film laga thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Shawn Crahan dan diproduseri oleh Mark Neveldine.

Sinopsis Film Officer Downe

Film ini mengisahkan tentang seorang polisi tangguh dari Los Angeles bernama Officer Downe (diperankan oleh Kim Coates), yang dikenal brutal, tak kenal takut, dan nyaris tak bisa dihentikan. Namun, Downe bukan polisi biasa—ia telah mati berulang kali dan terus dihidupkan kembali menggunakan teknologi canggih oleh pihak kepolisian.

Sinopsis film Officer Downe
Sinopsis film Officer Downe

Setiap kali kota Los Angeles menghadapi ancaman dari kelompok penjahat super, teroris aneh, atau organisasi jahat seperti “The Fortune 500”, Officer Downe akan dikirim untuk memberantas kejahatan tanpa ampun. Kematian baginya bukan akhir, melainkan jeda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement