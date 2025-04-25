Sinopsis Film Officer Downe, Polisi Kebal Maut Penumpas Kejahatan

JAKARTA - Sinopsis film Officer Downe akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Officer Downe adalah film laga thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Shawn Crahan dan diproduseri oleh Mark Neveldine.

Sinopsis Film Officer Downe

Film ini mengisahkan tentang seorang polisi tangguh dari Los Angeles bernama Officer Downe (diperankan oleh Kim Coates), yang dikenal brutal, tak kenal takut, dan nyaris tak bisa dihentikan. Namun, Downe bukan polisi biasa—ia telah mati berulang kali dan terus dihidupkan kembali menggunakan teknologi canggih oleh pihak kepolisian.

Sinopsis film Officer Downe

Setiap kali kota Los Angeles menghadapi ancaman dari kelompok penjahat super, teroris aneh, atau organisasi jahat seperti “The Fortune 500”, Officer Downe akan dikirim untuk memberantas kejahatan tanpa ampun. Kematian baginya bukan akhir, melainkan jeda.