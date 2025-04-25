Sinopsis Film Damascus Cover, Licinnya Agen Israel di Suriah

JAKARTA - Sinopsis film Damascus Cover akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Damascus Cover adalah film thriller politik rilisan tahun 2017 yang disutradarai oleh Daniel Zelik Berk, berdasarkan skenario yang ditulisnya bersama Samantha Newton.

Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Howard Kaplan yang terbit pada tahun 1977. Dibintangi oleh Jonathan Rhys Meyers, Olivia Thirlby, Jürgen Prochnow, Igal Naor, Navid Negahban, dan John Hurt, film ini menjadi penampilan terakhir John Hurt sebelum meninggal dunia. Film ini pun didedikasikan untuk mengenang dirinya.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 14% berdasarkan 22 ulasan, dan peringkat rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film Damascus Cover

Berlatar tahun 1989 di Berlin, film ini mengikuti kisah Ari Ben-Sion, seorang mata-mata Israel yang menyamar sebagai pebisnis asal Jerman bernama Hans Hoffmann. Ia mendapat tugas untuk menyusup ke Damaskus, Suriah, demi membantu satu keluarga Yahudi melarikan diri dari negara tersebut.

Dalam misi ini, Ari bertemu dengan Kim Johnson, seorang jurnalis foto asal Amerika yang menarik perhatian dan kemudian menjalin hubungan dengannya. Namun tidak butuh waktu lama bagi Ari untuk menyadari bahwa aparat keamanan setempat ternyata telah mengetahui identitas aslinya sebagai agen Israel. Anehnya, mereka belum mengambil tindakan, membuat Ari bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari permainan ini.

Ketika berbagai kejutan mulai terungkap, Ari mengetahui bahwa misi sesungguhnya adalah untuk membantu kaburnya seorang agen senior Israel yang dikenal dengan sebutan “The Angel” dari wilayah Suriah. Belakangan, Ari juga menemukan bahwa misi ini bertujuan untuk menjatuhkan reputasi Suleiman Sarraj, kepala dinas intelijen Suriah yang kejam dan berpengaruh.

Yang paling mengejutkan, Ari akhirnya menyadari bahwa Kim bukanlah jurnalis biasa—melainkan mata-mata sekaligus pembunuh yang bekerja di bawah perintah Sarraj.