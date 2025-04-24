Sinopsis Film Ava, Pembunuh Bayaran dan Masa Lalu yang Menghantui

JAKARTA - Sinopsis film Ava akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Ava adalah film thriller aksi asal Amerika yang dirilis tahun 2020, disutradarai oleh Tate Taylor dan ditulis oleh Matthew Newton. Film ini diproduksi oleh rumah produksi milik Jessica Chastain sendiri, Freckle Films.

Selain Chastain, film ini juga dibintangi John Malkovich, Common, Geena Davis, Colin Farrell, Ioan Gruffudd, dan Joan Chen.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 18% berdasarkan 39 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Ava

Ava Faulkner adalah mantan tentara dan pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Kini ia berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Saat menjalankan misi di Prancis, Ava menculik seorang pengusaha Inggris, target terbarunya. Namun, sebelum menghabisinya, Ava justru menginterogasi pria itu tentang siapa yang ingin ia bunuh dan alasannya. Tanpa ia sadari, percakapan mereka sedang disadap oleh seorang wanita dari jarak jauh.

Setelah menyelesaikan misi itu, Ava terbang ke Boston untuk menjenguk ibunya, Bobbi, yang sedang dirawat karena sakit angina, dan bertemu kembali dengan adiknya, Judy. Sudah delapan tahun Ava tidak menjalin kontak dengan keluarganya.

Atasan sekaligus mantan komandan militernya, Duke, mengirim Ava ke Arab Saudi untuk menghabisi seorang jenderal asal Jerman. Ia berhasil menjebak sang jenderal dan menyuntiknya dengan racun agar terlihat seolah-olah meninggal karena serangan jantung. Namun, kesalahan kecil dalam penyamaran membuat Ava harus terlibat baku tembak sengit dengan para pengawal jenderal. Ia berhasil lolos, tapi semua pengawal tewas di tempat.

Ava kemudian pergi ke Barneville-Carteret untuk menemui Duke yang meminta maaf atas intel yang salah dan menyuruhnya untuk istirahat sementara. Ava pun kembali ke Boston, di mana ia kembali bertemu Michael—mantan tunangannya yang kini berpacaran dengan adiknya sendiri, Judy.

Di sisi lain, Duke menemui atasannya, Simon, di British Columbia. Ternyata Camille, putri Simon, adalah wanita yang sempat menyadap percakapan Ava. Simon menilai Ava mulai menjadi ancaman. Ia tidak suka Ava mulai mempertanyakan target-targetnya dan menganggap itu sebagai tanda lemahnya loyalitas.

Meski Duke menolak perintah untuk menyingkirkan Ava, Simon tetap mengeluarkan perintah pembunuhan. Ava yang menyadari adanya ancaman, berhasil mengalahkan penyerangnya, lalu langsung menemui Duke. Tapi Duke bersikeras itu hanya serangan acak dari seorang pecandu.

Malam itu, Ava mencoba memenuhi permintaan ibunya untuk berdamai dengan Judy dan Michael. Mereka makan malam bersama, tapi suasana berubah canggung. Judy yang tidak tahan dengan percakapan antara Ava dan Michael, memilih meninggalkan meja. Michael pun menyusul keluar dengan emosi yang belum sepenuhnya reda.