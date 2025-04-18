VISION+ Rilis Teaser Poster Series Sugar Daddy, Posenya Curi Perhatian!

JAKARTA – VISION+ resmi merilis teaser poster series terbarunya, Sugar Daddy. Poster tersebut menampilkan dua aktor utamanya, Darius Sinathrya dan Megan Domani, yang saling berpelukan hangat.

Poster tersebut menyimpan banyak cerita di balik gestur sederhana yang membangkitkan rasa penasaran akan hubungan tidak biasa antara kedua karakter tersebut.

Series Sugar Daddy mengangkat cerita tentang seorang pria paruh baya yang tengah berjuang menyembuhkan luka masa lalunya. Dia kemudian bertemu mahasiswi cantik yang mengalami masalah keuangan.

Mereka dipertemukan oleh keadaan dan memulai hubungan yang bersifat transaksional. Benih-benih emosi pun mulai tumbuh membuat hubungan mereka menjadi rumit dan tidak terduga.

Selain Darius dan Megan, series ini juga akan menampilkan akting ciamik Jeremie Tobing, Dewi Rezer, Amara Sophie, dan sederet aktor muda lainnya. Series ini mengusung gaya penceritaan yang menyentuh, dibumbui komedi ringan dan drama kehidupan urban.