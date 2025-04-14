Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Rilis First Look Series Sugar Daddy, Kolaborasi Bareng VIU

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |20:14 WIB
VISION+ Rilis First Look Series Sugar Daddy, Kolaborasi Bareng VIU
VISION+ Rilis First Look Series Sugar Daddy, Kolaborasi Bareng VIU . (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVISION+ merilis first look series terbarunya berjudul Sugar Daddy. Dalam poster tersebut, Derry (Darius Sinathrya) terlihat bahagia menemani Aurel (Megan Domani) berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan.

Series Sugar Daddy merupakan drama menyentuh hati dengan komedi ringan yang menghibur. Siap-siap menyelami drama keluarga yang membuat galau namun sangat relate dengan keseharian kita.

Drama ini bercerita tentang Derry, duda keren yang kehilangan arah hidup setelah istrinya meninggal. Bukannya fokus healing, Derry malah nyasar ke dunia sugar dating di mana dia bertemu Aurel, mahasiswi cantik yang sedang berjibaku dengan utang pinjol.

Hubungan mereka berubah menjadi rumit karena mereka sama-sama memiliki masa lalu yang belum selesai. Series ini akan menghadirkan akting terbaik Darius Sinathrya, Megan Domani, hingga Amara Sophie.

Series Sugar Daddy dijamin akan menjadi tontonan yang menghibur. Nantikan keseruan kisahnya di VISION+ dan VIU. Untuk menonton series ini, Anda bisa berlangganan Combo MeVVah seharga Rp49.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177116/microdrama_harga_sebuah_peran-ea4Y_large.jpg
Microdrama VISION+ Harga Sebuah Peran: Ketika Ambisi dan Cinta Beradu di Dunia Hiburan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/598/3176863/menjemput_cinta_lama-Y4xm_large.jpg
Microdrama VISION+ Menjemput Cinta Lama: Ketika Luka Masa Lalu Bertemu Kesempatan Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176060/still_single-ZpzN_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Pria Romantis Penuh Pesona dalam Series VISION+ Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3175999/arab_maklum-O1es_large.jpg
MNCTV Tayangkan Series Komedi Keluarga Arab Maklum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175736/dendam_putri_keluarga-hfy8_large.jpg
Microdrama Dendam Putri Keluarga: Time Traveling dan Kisah Balas Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175279/microdrama_hantu_joki_skripsi-Dox9_large.jpg
Microdrama Hantu Joki Skripsi, Ketika Horor dan Komedi Menyatu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement