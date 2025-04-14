VISION+ Rilis First Look Series Sugar Daddy, Kolaborasi Bareng VIU

JAKARTA – VISION+ merilis first look series terbarunya berjudul Sugar Daddy. Dalam poster tersebut, Derry (Darius Sinathrya) terlihat bahagia menemani Aurel (Megan Domani) berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan.

Series Sugar Daddy merupakan drama menyentuh hati dengan komedi ringan yang menghibur. Siap-siap menyelami drama keluarga yang membuat galau namun sangat relate dengan keseharian kita.

Drama ini bercerita tentang Derry, duda keren yang kehilangan arah hidup setelah istrinya meninggal. Bukannya fokus healing, Derry malah nyasar ke dunia sugar dating di mana dia bertemu Aurel, mahasiswi cantik yang sedang berjibaku dengan utang pinjol.

Hubungan mereka berubah menjadi rumit karena mereka sama-sama memiliki masa lalu yang belum selesai. Series ini akan menghadirkan akting terbaik Darius Sinathrya, Megan Domani, hingga Amara Sophie.

Series Sugar Daddy dijamin akan menjadi tontonan yang menghibur. Nantikan keseruan kisahnya di VISION+ dan VIU. Untuk menonton series ini, Anda bisa berlangganan Combo MeVVah seharga Rp49.000.