Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 209

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 209 bercerita tentang Elang yang menemui dokter Hendra di Rumah Sakit Petra Husada. Sang dokter mengabarkan, Bidan Indah sudah meninggal 4 bulan silam.

Dokter Hendra akhirnya membeberkan rekam medis Bidan Indah. Dia mengaku, di akhir hidupnya, Indah menolak untuk menjalani pengobatan. Di sisi lain, Amira datang ke Himalaya Mas untuk memberikan kejutan pada Biru.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Namun ternyata Biru sedang berada di luar kantor untuk bertemu klien. Tanpa Biru ketahui, Bastian sedang mengikutinya dan merencanakan jebakan buat Biru. Sementara pihak rumah sakit memberitahu Biru dan Vernie bahwa Noah sudah masuk ruang rawat.

Kejutan apa yang sebenarnya disiapkan Amira untuk Biru? Apa sebenarnya alasan Bidan Indah menolak pengobatan? Apakah Biru akan selamat? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)