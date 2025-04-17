Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 209

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |15:33 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 209
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 209. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 209 bercerita tentang Elang yang menemui dokter Hendra di Rumah Sakit Petra Husada. Sang dokter mengabarkan, Bidan Indah sudah meninggal 4 bulan silam.

Dokter Hendra akhirnya membeberkan rekam medis Bidan Indah. Dia mengaku, di akhir hidupnya, Indah menolak untuk menjalani pengobatan. Di sisi lain, Amira datang ke Himalaya Mas untuk memberikan kejutan pada Biru.

Terbelenggu Rindu
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Namun ternyata Biru sedang berada di luar kantor untuk bertemu klien. Tanpa Biru ketahui, Bastian sedang mengikutinya dan merencanakan jebakan buat Biru. Sementara pihak rumah sakit memberitahu Biru dan Vernie bahwa Noah sudah masuk ruang rawat.

Kejutan apa yang sebenarnya disiapkan Amira untuk Biru? Apa sebenarnya alasan Bidan Indah menolak pengobatan? Apakah Biru akan selamat? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177523/terbelenggu_rindu-SLmc_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 395, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177102/dahsyatnya_meet_and_greet-tqPL_large.jpg
Cast Terbelenggu Rindu dan Still Single Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/598/3176682/terbelenggu_rindu-vXMV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 392, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176124/terbelenggu_rindu-9dfB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 389
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/598/3174829/terbelenggu_rindu-MoUp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 385, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174498/terbelenggu_rindu-pJdy_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 382-383, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement