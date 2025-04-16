Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 208

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 208 bercerita tentang Biru yang menghubungi Amira dalam perjalanan pulang. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dan Amira tak bisa menghubungi Biru lagi.

Koneksi telepon yang terputus tiba-tiba membuat Amira sangat mengkhawatirkan Biru. Sementara itu, Elang pergi ke rumah sang kakak di mana dia tak sengaja melihat berkas medis sang kakak.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Elang yang kaget melihat berkas medis sang kakak memutuskan ke rumah sakit untuk menemui dokter yang mendiagnosa Bidan Indah. Lalu apa penyakit yang diderita Bidan Indah sebenarnya?

Lalu apa yang terjadi dengan Biru hingga membuat Amira khawatir? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)