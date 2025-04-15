Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 207

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 207 bercerita tentang Biru yang mulai menjalankan perannya sebagai CEO Himalaya Mas.

Meski disibukkan dengan tanggung jawab baru, Biru tetap berkomitmen menjaga kehangatan rumah tangganya. Hal itu membuat Amira tersentuh dan semakin menyayangi Biru. Sementara itu, Elang bertemu Arkana secara tak sengaja di kantornya.

Ikatan batin pun terbangun di antara mereka. Arkana yang masih ngambek memilih pergi dari ruangan Vernie karena merasa kecewa dan rindu pada sang ayah, Noah. Namun bocah laki-laki itu justru bersembunyi di ruangan kerja Elang.

Kedekatan mereka berdua membuat Vernie langsung baper. Ia merasa Elang layak jadi figur ayah pengganti yang ideal bagi Arkana. Sementara itu, Noah masih terbaring di ICU. Noah curiga Vernie merasa bahagia atas kondisinya.

Apakah Vernie mempunyai rencana untuk lebih mendekatkan Elang dan Arkana? Jawabannya bisa Anda temukan dalam sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI setiap hari, pukul 18.15 WIB.**

(SIS)