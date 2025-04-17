Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 4 dan 5

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |12:12 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 4 dan 5
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 4 dan 5 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan dan drama semakin memuncak di episode 4 dan 5 yang tayang Kamis, 17 April 2025. Alya terus berjuang keras agar bisa tampil sempurna sebagai calon istri pura-pura Devan. 

Di bawah pengawasan guru pribadi, ia belajar berbagai hal mulai dari berjalan anggun dengan sepatu high heels, etika makan yang elegan, hingga menari dalam pesta resmi. Meski sering melakukan kesalahan, semangat Alya tidak surut. Devan memperhatikan setiap proses pembelajaran itu bersama Reno. Meskipun Reno meragukan kemampuan Alya, Devan tetap teguh pada keputusannya untuk mempertahankan Alya sebagai calon istri pura-pura.

Puncaknya terjadi saat pesta peringatan pernikahan orang tua Devan. Devan tampil bersama Alya, membuat semua tamu terkejut, terutama Jenny yang selama ini dijodohkan dengan Devan. Kehadiran Alya benar-benar membuat suasana pesta menjadi penuh kejutan.

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku

Helsi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat melihat Devan datang bersama Alya. Sementara itu, Mitha dan Wildan meledak marah karena merasa dikhianati. Keduanya bahkan mengancam akan mengungkap rahasia besar: bahwa Helsi selama ini mengurung Tyas di vila dan sengaja membuat Tyas tampak tidak waras dengan bantuan obat-obatan.

1 2
