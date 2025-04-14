Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 204

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 204 bercerita tentang Elang yang tergesa-gesa mengikuti Biru ke Rumah Sakit Polri Setia Budi. Elang memiliki firasat buruk soal Noah.

Sementara itu, Noah harus dioperasi karena mengalami pendarahan di perut. Pada saat bersamaan, Arkana mengalami mimpi buruk tentang Noah. Arkana terbangun penuh sesak sambil menangis karena ingin bertemu sang ayah.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Di sisi lain, Maudy melihat Arkana yang masih rewel tidak mau makan. Akhirnya Maudy menelepon Vernie. Maudy terkejut ketika Vernie bilang Arkana tidak mungkin bisa menelepon Noah karena sedang masuk ICU.

(SIS)