Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 109-110 bercerita tentang Lingga yang akhirnya mengkonfrontasi Emil secara langsung. Dia membawa pulpen yang diberikan Emil kepada dirinya.

Lingga marah pada Emil yang masih tetap mengelak atas kesalahan yang dilakukannya. Dia kemudian mengancam Lingga dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan semua bukti kejahatan Emil.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Di lain pihak, Mulyono dan Ratih bersedia menemui Lingga. Mulyono menyerahkan semua keputusan ke Arini. Dia menilai, proses rujuk dengan Lingga memang tidak mudah apalagi menimbang banyaknya keraguan sang suami pada Arini.

Namun Arini tidak bisa menutupi masih ada tempat di hatinya untuk Lingga. Hal itu terlihat saat Lingga menatap lekat dirinya saat bersama. Akankah Lingga dan Arini bisa kembali bersama setelah badai dalam pernikahan mereka?

Jangan lewatkan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 20.00 WIB.

