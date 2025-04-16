Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Jumbo Tembus 3 Juta Penonton, Doa Ryan Adriandhy di Depan Kakbah Terwujud

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |12:15 WIB
Film Jumbo Tembus 3 Juta Penonton, Doa Ryan Adriandhy di Depan Kakbah Terwujud (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film animasi Jumbo mencetak prestasi gemilang. Dalam 14 hari penayangan sejak dirilis pada 31 Maret 2025, film ini berhasil meraih 3 juta penonton di bioskop. Sutradara Jumbo, Ryan Adriandhy, mengaku terharu dan tidak menyangka pencapaian tersebut bisa terwujud.

Ryan kemudian membagikan kisah menyentuh di balik kesuksesan film ini. Lewat unggahan di media sosial, ia memperlihatkan secarik kertas berisi daftar doa yang ia tulis saat berada di depan Ka'bah. Salah satu doanya berbunyi, “Karuniakan Jumbo Box Office di atas 3 juta penonton, amin.” Selain itu, ia juga berharap Jumbo bisa menjadi film animasi terbaik di Indonesia, baik dari segi cerita, pesan kebaikan, hingga kualitas produksi.

“Demi Allah, berdoa, guys. Berdo’a. Setingginya. Setulusnya. Se‘halu’-nya. Allah Maha Kaya. Maha Mendengar. Maha Memberi,” tulis Ryan. Ia sengaja menyimpan foto itu sebagai pengingat agar tidak pernah ragu terhadap kekuatan doa.

“Bismillah. Aku simpan foto ini hanya dengan satu tujuan: ketika doanya terijabah, aku ingin mengajak saudara seiman untuk tidak membatasi doa. Don’t limit your du’as,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
