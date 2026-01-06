Song Joong Ki dan Park Ji Hyun Bakal Reuni dalam Drama Love Cloud

SEOUL - Song Joong Ki berpotensi untuk reuni dengan aktris Park Ji Hyun dalam drama Love Cloud. Sebelumnya, kedua aktor ini beradu akting dalam drama populer Reborn Rich.

HighZium Studio selaku agensi Song Joong Ki mengungkapkan, bapak dua anak itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Hal senada juga diungkapkan Namoo Actors sebagai perwakilan Park Ji Hyun.

Song Joong Ki dan Park Ji Hyun Bakal Reuni dalam Drama Love Cloud. (Foto: JTBC)

“Sang aktris ditawari untuk membintangi Love Cloud dan masih mempertimbangkannya dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Selasa (6/1/2026).

Drama Love Cloud berkisah tentang mantan instruktur penerbangan dan mantan calon pilot yang bertemu kembali setelah 7 tahun di Pulau Jeju. Jika Song Joong Ki menerima tawaran ini, maka dia akan berperan sebagai Kang Woo Joo.

Karakter ini digambarkan sebagai mantan instruktur penerbangan yang kemudian bekerja sebagai air traffic controller di bandara. Sementara Park Ji Hyun digaet untuk berperan sebagai Ahn Ha Nee, seorang pegawai di sebuah maskapai penerbangan.

Song Joong Ki dan Park Ji Hyun Bakal Reuni dalam Drama Love Cloud. (Foto: Instagram/@voyavivirel)

Drama Love Cloud akan menjadi drama terbaru Song Joong Ki setelah series My Youth yang dibintanginya bersama Chun Woo Hee tahun lalu tidak terlalu sukses. Sementara Park Ji Hyun akan comeback ke layar kaca lewat drama tvN, Back to Work.

Series yang dibintanginya bersama Seo In Guk dan Kang Mina itu dijadwalkan tayang tahun ini. Namun sejauh ini, tvN belum mengumumkan jadwal tayang pasti drama tersebut.*

(SIS)