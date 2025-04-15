Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Petty Tunjungsari Akui Dirinya yang Membujuk Titiek Puspa untuk Syuting di Televisi Sebelum Wafat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |10:23 WIB
Petty Tunjungsari Akui Dirinya yang Membujuk Titiek Puspa untuk Syuting di Televisi Sebelum Wafat
JAKARTA - Petty Tunjungsari, putri sulung almarhumah Titiek Puspa, mengungkapkan sebuah kisah menyentuh menjelang kepergian sang ibunda. Ia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang menyarankan Titiek Puspa untuk menerima tawaran syuting program televisi swasta, tak lama sebelum sang legenda musik Indonesia pingsan usai syuting pada 26 Maret lalu.

Menurut Petty, pada tahun 2024 kondisi kesehatan Titiek sempat menurun drastis. Akibat usia yang sudah menginjak 87 tahun, energi sang bunda melemah dan banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat.

“Waktu itu Eyang lagi keceklik, istilahnya kondisi fisik dan semangatnya sedang turun. Karena sudah 87 tahun, jalur pikirannya mulai ke mana-mana, dan hampir setahun lebih banyak tidur,” ungkap Petty saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan.

Selama masa pemulihan itu, Titiek Puspa menolak beberapa tawaran tampil di televisi. Petty mengaku, sang ibu sempat menolak tiga undangan syuting karena merasa belum siap.

“Sebetulnya dia sedih karena tidak bisa tampil. Tapi sebagai anak, saya ingin membuatnya bahagia lagi,” lanjut Petty.

Pada awal tahun 2025, Petty pun mencoba menyemangati ibunya agar kembali tampil. Ia meyakinkan bahwa kehadiran Titiek saja sudah cukup memberi warna, tanpa perlu terlalu banyak bergerak.

