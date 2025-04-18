Kris Dayanti Berharap, Kisruh Royalti Mereda setelah Kepergian Titiek Puspa

JAKARTA - Kris Dayanti berharap, kisruh royalti musik bisa mereda seiring kepergian musisi legendaris Titiek Puspa. Dia ingin, pencipta lagu dan penyanyi lebih kompak dalam berkarya.

Pelantun Mencintaimu tersebut, mengaku punya fokus serupa dengan almarhumah terkait industri musik Tanah Air. Dia juga berharap, ada solusi terbaik dari peliknya aturan royalti.

“Mudah-mudahan sepeninggalan mami Titiek bisa selaras dalam melahirkan payung hukum yang baik bagi semua,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam industri musik Tanah Air, Kris Dayanti berharap, musisi saat ini bisa menjadi penerus cita-cita Titiek Puspa.

“Walau tirai panggung beliau sudah tertutup, insya Allah, musisi-musisi saat ini siap menjaga estafet beliau sebaik mungkin,” tutur ibu Aurel Hermansyah tersebut.

Kris Dayanti Berharap, Kisruh Royalti Mereda setelah Kepergian Titiek Puspa. (Foto: Instagram/@krisdayantilemos)

Kris Dayanti mengaku, sangat merasa beruntung bisa menghadiri acara tahlilan 7 hari wafatnya Titiek Puspa. Pasalnya, dia berhalangan datang ke pemakaman pencipta lagu Kupu-Kupu Malam itu.

Titiek Puspa mengembuskan napas terakhirnya pada 10 April 2025. Sebelum meninggal dunia, almarhumah sempat mengalami pendarahan otak kiri setelah kelelahan menjalani syuting, pada 26 Maret 2025.*

(SIS)