Petty Tunjungsari Gagal Jadi Penerus Titiek Puspa karena Gangguan Pita Suara

JAKARTA - Petty Tunjungsari sempat mencoba mengikuti jejak ibundanya, penyanyi legendaris Titiek Puspa, di dunia musik. Namun, upaya tersebut harus kandas akibat gangguan pada pita suaranya yang muncul saat tampil di atas panggung.

Petty dan sang adik, Ella Puspasari, mengaku sempat merasa minder untuk meneruskan karier besar sang ibu. Sebagai orang Jawa, keduanya memilih untuk memberikan dukungan secara diam-diam atau "nyonggo", istilah Jawa yang berarti menopang atau mendukung, demi menjaga nama baik keluarga.

“Karena kami minder, anak-anaknya minder, jadi seperti inilah. Kami orang Jawa, kalau orang tua kami namanya besar, kami harus nyonggo. Itu artinya membantu mengangkat, baik melalui sikap kami di masyarakat maupun lewat kontribusi lainnya,” ujar Petty saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa bentuk dukungan itu tidak hanya dalam perilaku, tetapi juga bisa melalui manajemen atau bahkan semangat dan kekuatan mental.

“Kalau bisa bantu dari sisi manajemen, ya kami bantu. Tapi tentu yang paling penting adalah mentalnya,” lanjutnya.

Meski sempat ragu, Petty pernah mencoba tampil di atas panggung, terutama saat penyanyi Vina Panduwinata mulai dikenal. Namun, pengalaman itu justru menjadi titik balik.

“Saya pernah nyanyi di panggung saat Vina Panduwinata baru muncul. Tapi waktu tampil, saya sadar nada tinggi saya pecah,” kenangnya.

Merasa ada yang tidak beres, Petty akhirnya memeriksakan kondisi suaranya ke dokter. Hasilnya, ditemukan adanya organisme sejenis jamur di area pita suara yang membuatnya kesulitan bernyanyi.

“Waktu saya periksa, ternyata ada sedikit jamur di pita suara. Tapi karena waktu itu saya tidak punya pendamping, saya pikir ya sudahlah,” ungkapnya.