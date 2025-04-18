Cerita Afgan Tiba-tiba Ditelpon Titiek Puspa untuk Cari Donasi

JAKARTA - Afgansyah Reza mengenang kedekatannya dengan mendiang Titiek Puspa saat menghadiri tahlilan tujuh hari wafatnya sang legenda musik Indonesia, Kamis (17/4/2025) malam. Ia hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah ia anggap seperti nenek sendiri.

Afgan menceritakan bahwa ia memiliki banyak kenangan manis bersama almarhumah, termasuk kebiasaannya yang kerap menelepon hanya untuk menanyakan kabar.

"Eyang Titiek termasuk yang sering nelponin aku random gitu kayak nanya kabar, terus ngobrol, nelepon kayak setengah jam," ujar Afgan kepada media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Salah satu pembicaraan mereka yang paling diingat oleh Afgan adalah ketika Eyang Titiek menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak yang kurang mampu, khususnya mereka yang kesulitan bersekolah karena tidak memiliki seragam.