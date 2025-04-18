Rossa Dukung Pelestarian Karya-Karya Titiek Puspa Setelah Wafat

JAKARTA - Rossa menyatakan dukungannya terhadap upaya pelestarian karya-karya Titiek Puspa setelah kepergian sang legenda pada 10 April 2025. Menurut Rossa, karya Titiek Puspa layak untuk terus dihidupkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan perjalanan panjang sang maestro di dunia musik Indonesia.

"Rasanya justru jadi kewajiban kita untuk memperpanjang usia karya-karya beliau. Meski Eyang sudah pergi, karyanya tetap bisa dibuat ulang atau dilestarikan dengan lebih luas lagi," ujar Rossa saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebagai penyanyi lintas generasi, Rossa juga menilai bahwa karya Titiek Puspa memiliki nilai edukatif tinggi yang relevan untuk terus diperkenalkan kepada generasi mendatang. Salah satu lagu ciptaan Titiek yang sangat berarti baginya adalah lagu Cinta. Lagu ini bukan hanya disukai Rossa, tetapi juga menjadi favorit ibunya.

"Lagu Cinta itu kesukaan mama. Dulu kami pernah membawakannya bareng dalam acara tribute untuk Titiek Puspa. Harapannya, setelah ini akan ada lebih banyak ruang untuk menghidupkan kembali karya-karya Eyang," ungkapnya.