HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Petty Tunjungsari Ajak Penyanyi dan Pencipta Lagu Damai Hadapi Kisruh Royalti

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |12:38 WIB
JAKARTA - Petty Tunjungsari, putri dari mendiang penyanyi legendaris Titiek Puspa, mengajak para penyanyi dan pencipta lagu untuk menyikapi persoalan royalti dengan kepala dingin. Ia menilai bahwa hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi dan penting bagi kemajuan industri musik Indonesia.

Meski belum banyak terlibat dalam polemik royalti setelah sang ibu wafat, Petty yang kini menjadi ahli waris resmi karya-karya Titiek Puspa berharap konflik ini bisa diselesaikan secara damai dan bijak.

"Saya belum masuk terlalu jauh ke masalah itu, tapi saya percaya semua bisa diselesaikan dengan tenang. Dunia musik ini kan ekosistem. Lagu butuh penyanyi untuk dinyanyikan, penyanyi butuh musikus untuk tampil maksimal di panggung, dan panggung pun tidak akan ada tanpa orang-orang di belakang layar," ujar Petty saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan.

Sebagai keluarga, Petty menegaskan komitmennya untuk menjaga dan melindungi warisan karya-karya ibunya, termasuk dalam hal pengelolaan royalti. Ia menyebut, selama ini hak royalti almarhumah Titiek Puspa telah dikelola oleh label musik Musica Studio's.

"Kami mempercayakan pengelolaan hak itu kepada Musica. Saya pribadi baru beberapa hari ini benar-benar mulai masuk ke urusan lisensi dan hak cipta karena sebelumnya memang sudah diurus oleh mereka," jelasnya.

Petty juga mengungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sang ibu sempat mengalami pencurian karya yang cukup meresahkan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan foto Titiek Puspa oleh sebuah produk komersial tanpa izin.

