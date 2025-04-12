Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |11:18 WIB
Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa
Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa (Foto: IG Inul)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa pada Kamis, 10 April 2025, meninggalkan duka mendalam di hati banyak orang, terutama bagi Inul Daratista. Pedangdut senior ini bahkan terlihat paling terpukul di antara para pelayat yang hadir saat prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Bukan tanpa alasan, Inul mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sosok yang ia panggil “Eyang” itu. Ia bahkan ikut mendampingi keluarga saat Titiek Puspa menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga akhir hayatnya.

“Setiap hari saya bersama Eyang. Beliau bukan hanya guru, tapi juga ibu bagi saya. Saya tidak cuma merasa kehilangan, tapi seperti ada yang hilang dari hati saya,” ungkap Inul, dengan mata yang masih sembab karena tangis.

Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa
Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa

Sepanjang prosesi pemakaman, Inul nyaris tak berhenti menangis. Ia pun mengenang momen-momen saat mendampingi Titiek Puspa menjalani pengobatan, termasuk ketika berobat ke rumah dokter Terawan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131947/kris_dayanti-V8u9_large.jpg
Kris Dayanti Berharap, Kisruh Royalti Mereda setelah Kepergian Titiek Puspa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131822/afgan-Dxod_large.jpg
Cerita Afgan Tiba-tiba Ditelpon Titiek Puspa untuk Cari Donasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/205/3131817/rossa-fWiA_large.jpeg
Rossa Dukung Pelestarian Karya-Karya Titiek Puspa Setelah Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131794/titiek_puspa-ZjI0_large.jpg
Anak Titiek Puspa Terharu: Kami Seperti Diselimuti Tsunami Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/205/3131132/titiek_puspa-Hpgs_large.jpg
2 Musisi Ini Siap Bantu Ahli Waris Dapatkan Royalti Titiek Puspa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3130972/titiek_puspa-gf03_large.jpg
Petty Tunjungsari Ajak Penyanyi dan Pencipta Lagu Damai Hadapi Kisruh Royalti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement