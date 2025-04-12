Terungkap Alasan Inul Daratista Sedih Atas Kepergian Titiek Puspa

JAKARTA - Kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa pada Kamis, 10 April 2025, meninggalkan duka mendalam di hati banyak orang, terutama bagi Inul Daratista. Pedangdut senior ini bahkan terlihat paling terpukul di antara para pelayat yang hadir saat prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Bukan tanpa alasan, Inul mengaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sosok yang ia panggil “Eyang” itu. Ia bahkan ikut mendampingi keluarga saat Titiek Puspa menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga akhir hayatnya.

“Setiap hari saya bersama Eyang. Beliau bukan hanya guru, tapi juga ibu bagi saya. Saya tidak cuma merasa kehilangan, tapi seperti ada yang hilang dari hati saya,” ungkap Inul, dengan mata yang masih sembab karena tangis.

Sepanjang prosesi pemakaman, Inul nyaris tak berhenti menangis. Ia pun mengenang momen-momen saat mendampingi Titiek Puspa menjalani pengobatan, termasuk ketika berobat ke rumah dokter Terawan.