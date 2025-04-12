Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Titiek Puspa Ajarkan Ilmu Damai ke Cucu: Harus Mudah Memaafkan Orang

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |09:01 WIB
JAKARTA - Dhio, salah satu cucu Titiek Puspa, menjelaskan sederet kenangan soal almarhumah sang nenek. Dia mengaku pernah diajarkan ilmu damai dalam menjalani kehidupan sebelum sang penyanyi wafat.

Dhio lantas menyampaikan hal tersebut ke publik. Dia bangga lantaran Titiek Puspa bisa dicintai banyak orang karena kedamaian itu sendiri.

"Kalau pesan dari Eyang yang mau saya sampaikan ke teman teman semua, kalau masalah maaf memaafkan kita harus duluan, entah kita yang salah maupun orang lain. Itu bisa menjadi contoh yang damai," kata Dhio di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Animo ratusan pelayat yang hadir di pemakaman Titiek Puspa pada Jum'at (11/4/2025) kemarin juga membuat Dhio terharu. Sebab, dia menilai hal ini bukti bahwa sosok Titiek Puspa sangat dicintai masyarakat. 

