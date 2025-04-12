Adik Sebut Titiek Puspa Adalah Teman Curhat yang Baik

Adik Sebut Titiek Puspa Adalah Teman Curhat yang Baik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Almarhumah Titiek Puspa sangat disayangi oleh delapan adik-adiknya, termasuk Sumarningsih. Sebagai anak ke empat dari 12 bersaudara, mendiang Titiek Puspa bahkan sering menjadi teman curhat bagi sang adik.

Sumarningsih mengatakan kalau hal itu harus dilakukan seorang Titiek karena tiga kakak dan orangtuanya sudah lebih dulu meninggal.

Sehingga, Titiek tak hanya berperan sebagai kakak, melainkan ibu serta orangtua bagi keluarga besarnya.

"Mbak Titiek itu sebagai kakak, sebagai ibu, sebagai teman, ya sebagai macam-macam karena kalau sebagai teman bisa diajak ngobrol, kalau sebagai adik bisa disayangi adiknya," ucap Sumarningsih di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.