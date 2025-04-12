Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adik Titiek Puspa Sedih Tak Bisa Jenguk Kakaknya Selama Sakit: Saya Kehilangan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |07:36 WIB
Adik Titiek Puspa Sedih Tak Bisa Jenguk Kakaknya Selama Sakit: Saya Kehilangan
Adik Titiek Puspa Sedih Tak Bisa Jenguk Kakaknya Selama Sakit: Saya Kehilangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Adik almarhumah Titiek Puspa, Sumarningsih, turut hadir ke pemakaman sang kakak di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (11/4/2025).

Sumarningsih hadir didampingi anak dan cucunya. Ia juga terlihat menggunakan kursi roda ketika hadir ditengah ratusan pelayat.

Usai pemakaman, Sumarningsih mengungkap kesedihannya karena tak bisa menjenguk Titiek Puspa selama dirawat di Rumah Sakit (RS) Medistra, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Iya saya sewaktu dengar Mbak Tiek sakit saya sudah kaget, terus sudah gitu sampai nggak bisa tengok, karena nggak boleh ditengok. Nah terus sampai meninggal, saya sedih sekali jadinya, saya merasa kehilangan," kata Sumarningsih kepada wartawan.

Pemakaman Titiek Puspa
Pemakaman Titiek Puspa

Semasa hidup, Titiek Puspa dikenang sebagai sosok kakak serta ibu yang baik untuk keluarga. Sumarningsih juga sering curhat dengan almarhum ketika menemukan masalah hidup.

"Mbak Titiek itu sebagai kakak, sebagai ibu, sebagai teman, ya sebagai macam-macam karena kalau sebagai teman bisa diajak ngobrol, kalau sebagai adik bisa disayangi adiknya," ucapnya.

Tak dipungkiri, manisnya perjalanan karier seorang Titiek Puspa juga dirasakan adik-adiknya. Diakui Sumarningsih, almarhumah Titiek Puspa sering memberi sebagian rezekinya kepada mereka.

Halaman:
1 2
