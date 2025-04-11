Wasiat Titiek Puspa sebelum Wafat: Baju Putih dan Ingin Dimakamkan di Temanggung

JAKARTA - Putri Titiek Puspa, Petty Tunjungsari, mengungkap beberapa wasiat sang ibu sebelum meninggal dunia, pada Kamis (10/4/2025). Dia mengaku, salah satu wasiat almarhumah adalah para pelayat harus memakai baju putih.

Keinginan tersebut, kemudian dipenuhi oleh keluarga, sahabat, dan para pelayat yang hadir di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Jumat (11/4/2025). Warna senada pun terlihat pada tenda dan kursi yang disiapkan petugas makam.

“Sekitar 5 tahun silam, Eyang punya pesan khusus. Dia bilang, 'Nanti kalau saya enggak ada, kalian datang pakai (baju) putih ya. Harus baju putih karena saya enggak suka baju hitam’,” katanya.

Permintaan Titiek Puspa tersebut karena dirinya punya makna sendiri dengan warna putih. Selain melambangkan kesucian, putih juga warna yang lekat dengan seniman sejati bagi almarhumah.

Sebagai keturunan Jawa, Petty Tanjungsari mengatakan, wasiat ibunya pantang untuk dilanggar. “Itu tak sekadar instruksi, tapi amanat yang akan bahaya kalau dilanggar,” ungkapnya lagi.