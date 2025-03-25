Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 32

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:09 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 32
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 32. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 32 bercerita tentang Kasih dan Nurmala yang akan segera berpisah. Kasih pun meminta untuk tidur bersama sang ibu untuk terakhir kalinya.

Nurmala pun menuruti permintaan terakhir anak perempuannya tersebut. Dia pun terbawa suasana antara iba atau tidak peduli yang membuat perasaannya menjadi campur aduk. 

Keesokan harinya, Charly datang menjemput Kasih. Bocah perempuan itu pun berpamitan pada Nurmala. Perempuan itu hanya diam terpaku mengamati kepergian anak perempuannya. 

Sebelum pergi, Nurmala memberikan sebuah ponsel untuk Kasih. Dia meminta bocah perempuan itu mengabarkan kondisinya di rumah Andra.

Di rumah Andra, Kasih merasa hanya pria itu saja yang menyukainya. Sementara Jannah dan Nabila justru memperlihatkan sikap penolakan. Andra menyediakan sebuah kamar yang bagus untuk Kasih.

Hal itu membuat Nabila dan Jannah semakin tidak suka pada Kasih. Apalagi Andra meminta Kasih memanggilnya dengan sebutan ‘papa’. Setelah Andra keluar rumah, Nabila menyerang Kasih dan menyuruhnya tinggal di gudang. 

Kasih kaget dengan perlakuan Nabila dan Jannah saat Andra tidak ada. Saat Kasih sedang bersih-bersih rumah, Nurmala datang ke rumah tersebut. Dia kaget melihat Nabila memperlakukan putrinya dengan kasar.

