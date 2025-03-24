Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 31

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |18:16 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 31
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 31. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 31 bercerita tentang Nurmala yang memanfaatkan kelengahan Nabila saat Live di media sosial. Nabila tak sadar jika obrolannya dengan Nabila tentang rencana pengadopsian Kasih terekam lewat Live tersebut. 

Hal itu menjadi kuncian Nabila yang tidak bisa menolak rencana adopsi Kasih. Bocah perempuan itu kemudian bersedia diadopsi oleh Andra setelah Nurmala pura-pura peduli dan menyayanginya. 

Andra senang karena Kasih mau diadopsi olehnya. Andra juga menjelaskan jika Nabila dan Jannah pun sudah setuju jika dirinya mengadopsi Kasih. Menjelang perpisahannya dengan Nurmala, Kasih meminta ibunya tersebut menemaninya jalan-jalan.

Kasih senang karena bisa jalan-jalan bareng seharian dengan Nurmala. Tak hanya itu, Nurmala juga membelikan baju hingga Kasih semakin bahagia. Bagaimana kehidupan Kasih setelah diadopsi Andra dan Nabila? 

Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, setiap Senin-Jumat pukul 14.00 WIB.**

(SIS)

