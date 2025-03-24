Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 184

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 184 bercerita tentang Biru yang mulai percaya pada Noah setelah insiden di kafe. Biru akhirnya memutuskan untuk meminta maaf pada Noah, namun Amira tetap merasa ada yang tidak beres.

Noah berusaha membersihkan namanya dari serangkaian teror yang semakin membuatnya cemas. Sementara itu Biru dan Amira mencurigai Elang dan Dennis di balik semua teror yang terjadi pada Noah.

Di sisi lain Elang dan Dennis bersiap untuk menyelidiki rumah sakit Mulia Sejati. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memastikan apakah Noah benar-benar menjenguk Santoso atau tidak pada malam itu.

Vernie semakin curiga pada Maudy dan menuduhnya selingkuh dengan Noah. Di sisi lain Noah menghadapi tantangan baru di rumahnya karena Arkana meminta izin untuk tampil di acara sekolah bersama Amira dan Biru.

Apakah Noah memberikan izin untuk Arkana tampil bersama Amira dan Biru? Bagaimana dengan Vernie? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 19.00 WIB.*

(SIS)