Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 181

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 181 bercerita tentang Noah yang terlihat panik ketika Biru meminta nama klien yang ia kunjungi di Rumah Sakit Mulia Sejati pada hari kecelakaan Bidan Indah.

Dalam perjalanan pulang, Arkana meminta Biru untuk singgah ke toko roti. Di sana, mereka tidak sengaja bertemu Amira dan Ratna. Arkana spontan mendekati Amira, namun Bobby menahan Amira agar tidak memeluk bocah itu.

Aksi Bobby itu membuat Amira berteriak kesakitan, hingga membuat Biru dan Ratna marah. Sementara itu. Dennis dan Elang merasa puas dengan teror yang mereka lakukan dan akan menyiapkan teror selanjutnya sampai Noah mengaku.

Di sisi lain, Noah menerima tagihan bengkel mobil Maudy yang cukup besar. Maudy meminta Noah membayar tagihan tersebut, kalau tidak dia akan membocorkan rahasia pria tersebut. Lalu akankah Biru berhasil menekan Noah?

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)