TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 180

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |17:05 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 180. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 180 bercerita tentang Noah yang berencana bekerja dari rumah agar bisa menjalankan aksinya membakar selimut biru Arkana. 

Di sisi lain, Elang dan Dennis semakin gencar merancang sebuah teror baru yang lebih berani dengan menerbangkan drone agar bisa terlihat oleh banyak orang. 

Amira semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Noah dan Vernie. Amira semakin curiga kalau Arkana memang anaknya yang ditukar.

Perempuan itu kemudian teringat selimut biru Arkana yang pasti memiliki bordiran sama. Setelah kejadian teror itu, Noah kembali ke kantornya dalam keadaan panik. 

Biru yang melihat semua kejadian itu, merasa ada yang aneh dan semakin yakin bahwa Noah sedang menyembunyikan sesuatu.

Apa yang akan dilakukan Amira untuk menemukan selimut Arkana? Apakah Elang dan Dennis berhasil meneror Noah? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 19.15 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
