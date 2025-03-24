Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 25

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 25 berkisah tentang Muhasan yang hampir tak percaya dengan kenyataan yang baru saja dia dengar.

Galuh, perempuan yang telah lama dia idam-idamkan, ternyata kini telah bertunangan dengan Raka. Rasa cemburu Muhasan semakin tak terbendung.

Merasa niatnya terancam ketahuan, Muhasan pun membuat strategi baru. Dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan melamar Galuh secara langsung.

Di sisi lain, Raka dan Oo berstrategi untuk memenangkan Pilkades di Desa Cinada. Raka, ingin membawa kemajuan melalui pembangunan dan tradisi kampung dangdutnya, sementara Oo tim sukses Raka fokus pada bagaimana cara mengalahkan lawan kampanyenya.

Mengusung strategi berbeda, mereka menghadapi tantangan politik lokal dan harus menggabungkan kekuatan mereka untuk meraih kemenangan.