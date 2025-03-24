Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 25

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:53 WIB
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 25
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 25. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 25 berkisah tentang Muhasan yang hampir tak percaya dengan kenyataan yang baru saja dia dengar. 

Galuh, perempuan yang telah lama dia idam-idamkan, ternyata kini telah bertunangan dengan Raka. Rasa cemburu Muhasan semakin tak terbendung. 

Merasa niatnya terancam ketahuan, Muhasan pun membuat strategi baru. Dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan melamar Galuh secara langsung.

Di sisi lain, Raka dan Oo berstrategi untuk memenangkan Pilkades di Desa Cinada. Raka, ingin membawa kemajuan melalui pembangunan dan tradisi kampung dangdutnya, sementara Oo tim sukses Raka fokus pada bagaimana cara mengalahkan lawan kampanyenya.

Mengusung strategi berbeda, mereka menghadapi tantangan politik lokal dan harus menggabungkan kekuatan mereka untuk meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement