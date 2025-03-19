Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 19

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut episode 19 bercerita tentang massa pendukung Sobirin yang semakin banyak dan terus menyuarakan namanya saat kampanye Kepala Desa Cinada.

Raka, yang merasa terancam dengan perkembangan Sobirin itu, semakin semangat untuk menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi kepala desa. OO, teman dekatnya, sangat mendukung langkah Raka dan yakin posisi Carik akan jatuh ke tangannya.

Di sisi lain, Muhasan dan Bobon yang selama ini juga mencari tahu siapa Raka sebenarnya, akhirnya mengetahui siapa sebenarnya pria itu. Setelah menemukan pamflet kampanye Raka tersebar di desa, Muhasan merasa tantangannya semakin nyata.

Tidak mau kalah soal ketampanan dan popularitas, Raka pun memutuskan untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Tak hanya itu, ia juga menghubungi Adang untuk menjalin aliansi dan merancang strategi baru.

Ketika Galuh pulang ke rumah, ia terkejut melihat kondisi abahnya yang tergeletak lemas di tempat tidur dengan kondisi kepala sangat sakit. Galuh, yang panik dan cemas, segera mencari pertolongan.