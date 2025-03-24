Hamil, Siti Badriah Alami Body Shaming oleh Sesama Perempuan

JAKARTA - Siti Badriah mengungkapkan perasaannya di media sosial mengenai body shaming yang dialaminya selama kehamilan anak kedua. Ia merasa kesal karena perubahan fisiknya saat hamil dikomentari negatif oleh netizen.

Melalui unggahan di Instagram pada Senin (24/3/2025), pelantun Lagi Syantik ini membagikan curhatannya tentang komentar kurang menyenangkan yang ia terima.

"Curhat dikit ah, di komen dan DM masih aja ada yang nanya kulit aku kenapa? Kok hamilnya budug? Dulu si onoh aja hamilnya cantik, nggak begitu (membandingkan) dan blabla," tulisnya.

Siti Badriah mengaku sempat merasa minder dan insecure akibat perubahan fisiknya selama kehamilan, yang disebabkan oleh faktor hormon.

"Sempat insecure banget karena perubahan hormon lagi hamil kedua ini. Baru kurus tiba-tiba gendut lagi, dari mulus tiba-tiba budug sebadan-badan," ungkapnya.

Beruntung, suaminya, Krisjiana Baharudin, selalu memberikan dukungan penuh. Ia menjadi sumber kekuatan bagi Sibad, meyakinkannya bahwa perubahan fisik saat hamil adalah hal wajar dan bersifat sementara.

"Bersyukur punya suami yang selalu kasih support positif buat istrinya. Makasih udah selalu nyadarin dan nguatin kalau ini cuma sementara," tambahnya.

Meski mengalami banyak perubahan fisik, Sibad tetap bersyukur karena bisa hamil secara alami tanpa bantuan program kehamilan.

"Bahkan kalau pun nggak balik lagi, itu sangat sebanding dengan anugerah luar biasa dari Allah. Bisa hamil kedua tanpa program sedikit pun. Bahkan Allah sempat menitipkan anak kembar, meskipun satu di antaranya diambil lagi. Ini sudah menjadi hadiah luar biasa buat kita," ujarnya.