Shakirra Vier Sukses Bawakan Lagi Syantik di Indonesian Idol Season XIII, Siti Badriah: Kamu Keren Banget

JAKARTA – Penampilan Shakirra Vier begitu memukau di babak Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII. Dengan tema Idol Digoyang, dia membawakan Lagi Syantik milik pedangdut Siti Badriah.

Penampilan Shakirra Vier sukses memukau para judges dengan aransemen dan koreografinya yang energik. Siapa sangka, aksi panggung Shakirra Vier sukses di-notice penyanyi aslinya, Siti Badriah.

Momen itu diunggah penyanyi yang akrab disapa Sibad itu di akun Instagram-nya, @sitinadriahh. Istri Krisjiana Baharuddin ini terpukau dan terpesona melihat lagunya dibawakan epik oleh Shakirra Vier.

“Ahh Shakiraa,” tulis Sibad, dikutip Okezone.com pada Senin (24/2/2025).

Siti Badriah tak menyangka lagunya bisa dibawakan dengan energik oleh kontestan Indonesian Idol. Dia mengagumi vokal hingga aksi panggung Shakirra Vier yang berhasil membius para penonton lewat penampilannya.

Shakirra Vier juga begitu bersinar dengan busana yang kece dan tariannya yang bikin penonton bergoyang malam itu.

“Shakiraa kamu keren banget,” tulisnya lagi.

Ini bukan pertama kalinya kontestan Indonesia Idol Season XIII di-notice para penyanyi asli dari lagu tersebut. Sebelumnya, Angie Carvalho juga sempat di-notice oleh penyanyi internasional Lorren Allred saat membawakan lagu Never Enough minggu lalu. Ini membuktikan kualitas dan penampilan para kontestan Indonesian Idol Season XIII yang selalu memukau dan memikat masyarakat Indonesia.