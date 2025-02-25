Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Shakirra Vier Sukses Bawakan Lagi Syantik di Indonesian Idol Season XIII, Siti Badriah: Kamu Keren Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |12:06 WIB
Shakirra Vier Sukses Bawakan <i>Lagi Syantik</i> di Indonesian Idol Season XIII, Siti Badriah: Kamu Keren Banget
Shakirra Vier sukses bawakan Lagi Syantik di Indonesian Idol Season XIII, Siti Badriah puji keren banget. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Penampilan Shakirra Vier  begitu memukau di babak Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII. Dengan tema Idol Digoyang, dia membawakan Lagi Syantik milik pedangdut Siti Badriah.

Penampilan Shakirra Vier sukses memukau para judges dengan aransemen dan koreografinya yang energik. Siapa sangka, aksi panggung Shakirra Vier sukses di-notice penyanyi aslinya, Siti Badriah.

Momen itu diunggah penyanyi yang akrab disapa Sibad itu di akun Instagram-nya, @sitinadriahh. Istri Krisjiana Baharuddin ini terpukau dan terpesona melihat lagunya dibawakan epik oleh Shakirra Vier.

“Ahh Shakiraa,” tulis Sibad, dikutip Okezone.com pada Senin (24/2/2025).

Siti Badriah tak menyangka lagunya bisa dibawakan dengan energik oleh kontestan Indonesian Idol. Dia mengagumi vokal hingga aksi panggung Shakirra Vier yang berhasil membius para penonton lewat penampilannya.

Shakirra Vier juga begitu bersinar dengan busana yang kece dan tariannya yang bikin penonton bergoyang malam itu.

“Shakiraa kamu keren banget,” tulisnya lagi.

Ini bukan pertama kalinya kontestan Indonesia Idol Season XIII di-notice para penyanyi asli dari lagu tersebut. Sebelumnya, Angie Carvalho juga sempat di-notice oleh penyanyi internasional Lorren Allred saat membawakan lagu Never Enough minggu lalu. Ini membuktikan kualitas dan penampilan para kontestan Indonesian Idol Season XIII yang selalu memukau dan memikat masyarakat Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186471//axelo-xkz1_large.jpeg
Axelo Resmi Debut Lewat Single Amit-Amit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/205/3185640//nuca-K9Au_large.JPG
Akan Rilis Album Perdana, Nuca Dapatkan Dukungan Dari Teman-Teman Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182845//kenriz-0hZI_large.jpg
Kenriz Siapkan Single Baru, Berharap Bisa Rilis Lagu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180130//rcti_original-ioIh_large.JPG
RCTI+ Originals Terbaru, Idolove Bisa Lihat Idola Jalan Bareng Fansnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement