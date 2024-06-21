Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Krisjiana Baharudin Minta Doa kepada Lima Pemuka Agama Agar Diberikan Momongan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:42 WIB
Cerita Krisjiana Baharudin Minta Doa kepada Lima Pemuka Agama Agar Diberikan Momongan
Krisjiana Baharudin minta doa dengan lima pemuka agama agar diberikan momongan (Foto: IG Siti Badriah)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Krisjiana Baharudin dan Siti Badriah ini tengah menikmati peran sebagai orang tua untuk putri semata wayang mereka, Xarena Zenata Denallie. Sebelum dikaruniai seorang anak, Krisjiana dan Sibad (sapaan akrab Siti Badriah) ternyata sempat merasa putus asa karena sudah dua tahun menantikan kehadiran anak dalam keluarga kecil mereka.

Bahkan, mereka sampai dicap mandul karena tak kunjung dikaruniai anak dalam dua tahun pernikahan mereka. Padahal, mereka telah melakukan. berbagai macam upaya, termasuk berkonsultasi dengan dokter.

Cerita Krisjiana Baharudin Minta Doa kepada Lima Pemuka Agama Agar Diberikan Momongan

"Kita udah 2 tahun nikah gak punya anak, kita cek ke dokter, semuanya aman gak ada yang mandul cuma spermanya yang kurang bagus. Kita dikasih obat, vitamin dan coba inseminasi gagal," kata Krisjiana dikutip dari podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, Jumat (21/6/2024).

Krisjiana pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkap cerita yang selama ini belum pernah diungkapnya sebab dirasa terlalu sensitif. Kala itu saat sedang merasa putus asa, muncul ide dari Krisjiana untuk meminta didoakan oleh lima pemuka agama agar dikaruniai anak.

Dilanda kebingungan dan merasa menemui jalan buntu, Krisjiana akhirnya menyambangi satu persatu pemuka agama. Dia percaya doa-doa baik yang dipanjatkan akan segera dikabulkan.

"Gua percaya Tuhan itu satu, cuma berkomunikasi sama Tuhan aja yang berbeda-beda. Gue meminta doa kepada berbagai tempat ibadah. Gua ke gereja, ke masjid, ke pura, ke vihara. Karena kita bingung, kita mau gimana lagi," ungkapnya.

Krisjiana Baharudin pun menegaskan bahwa apa yang dilakukannya itu bukan karena ketidakpercayaan terhadap Islam, agama yang dianutnya sejak lahir. Hanya saja, dia percaya semakin banyak yang mendoakan yang terbaik, maka akan dikabulkan oleh Tuhan.

"Gue bukan enggak percaya sama agama gue sendiri ya. Cuma gue yakin Tuhan itu satu. Doa itu baik, apalagi dari semua agama, itu pasti doa-doa yang baik," imbuhnya.

