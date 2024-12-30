Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Konsumsi Seblak dan Bakso, Suami Siti Badriah Alami Radang Pankreas dan Pembesaran Hati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:57 WIB
A
A
A

JAKARTA - Krisjiana Baharudin, suami Siti Badriah, harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat sejumlah masalah kesehatan serius yang ia alami.

Awalnya, Krisjiana merasakan sakit perut yang sangat hebat hingga mengganggu momen liburannya bersama anak dan istrinya. Ia mengira rasa sakit tersebut hanya disebabkan keinginan buang air besar (BAB).

“Awalnya gua ngerasain sakit perut gila banget, kayak diperas. Gua pikir gua mau pup, tapi ternyata gak keluar-keluar,” ujar Krisjiana melalui video di akun Instagram-nya, @krisjianabah.

Karena rasa sakit yang semakin parah, Krisjiana menduga dirinya mengalami infeksi usus seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Hal ini membuatnya memutuskan pergi ke rumah sakit.

“Pas masuk UGD, sakitnya makin parah banget, gak tertahankan,” jelasnya.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter menemukan bahwa Krisjiana mengalami radang pankreas, pembesaran hati, adanya cairan di paru-paru, serta batu empedu.

“Hasil MRI menunjukkan ada cairan di paru-paru, hati membesar, radang pankreas, dan batu empedu,” ungkapnya.

Aktor berusia 30 tahun ini mengaku terkejut dengan hasil diagnosa tersebut. Ia merasa tidak memenuhi faktor risiko umum seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan.

“Gua gak ngerokok, alkohol pun cuma minum pas ada acara dan gak sampai mabuk,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
