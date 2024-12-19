Advertisement
Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Diangkat demi Keselamatan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |15:40 WIB
Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Diangkat demi Keselamatan
Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Diangkat demi Keselamatan (Foto: IG Siti Badriah)
JAKARTA - Siti Badriah dan suaminya, Krisjiana Baharudin, baru-baru ini membagikan kabar bahagia bahwa mereka sedang menantikan kehadiran anak kedua. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, pasangan ini juga harus menghadapi cobaan berat.

Krisjiana mengungkapkan bahwa Siti Badriah ternyata hamil anak kembar. Sayangnya, salah satu janin harus diangkat karena tumbuh di luar rahim, yang dapat membahayakan nyawa sang istri jika tidak segera ditangani. Kabar ini disampaikan Krisjiana melalui unggahan di Instagram-nya.

“14 Oktober, satu bulan setelah tahu Siti hamil, kami dikejutkan lagi dengan kabar bahwa Siti ternyata hamil anak kembar,” tulis Krisjiana.

Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Harus Diangkat Demi Keselamatan
Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Harus Diangkat Demi Keselamatan

Dalam unggahannya, Krisjiana juga membagikan momen emosional saat ia mendampingi Siti Badriah yang terlihat terpukul. Proses operasi untuk mengangkat salah satu janin dilakukan demi menyelamatkan nyawa Siti.

“Malam itu juga Siti harus operasi untuk mengangkat satu janin dan rahim yang ada di saluran tuba sebelah kanan. Operasi dilakukan keesokan paginya. Berat rasanya harus merelakan calon bayi yang sudah memiliki detak jantung, tapi jika dibiarkan, nyawa Siti yang terancam,” ungkap Krisjiana.

Operasi berjalan lancar, dan Krisjiana bersyukur karena janin yang lain berhasil diselamatkan. Ia juga berusaha menjelaskan kepada putri mereka, Xarena, tentang adik kembarnya yang harus diikhlaskan.

 

