Sinopsis Film Komedi Cocote Tonggo, Drama Kehidupan Bertetangga

JAKARTA - Sinopsis film komedi Cocote Tonggo akan dibahas dalam artikel berikut ini. Film garapan Rumah Produksi Tobali Film dan Skak Studios ini muncul di tengah tren horor yang belakangan ramai menghiasi bioskop Tanah Air.

Cocote Tonggo dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Dennis Adishwara, Ayushita, Asri Welas, Bayu Skak, Sundari Soekotjo, Brilliana arfira, ika Diharjo dan masih banyak lagi.

Sinopsis Film Cocote Tonggo

Film ini mengangkat soal realitas kehidupan bertetangga dengan segala lika-likunya namun tetap menyuguhkan kehangatan keluarga.

