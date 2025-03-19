Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 179

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 179 bercerita tentang Maudy yang panik dan berusaha sembunyi di kamar Arkana.

Sementara Noah berusaha menenangkan Ratna. Namun tiba-tiba, terdengar suara dari persembunyian Maudy.

Di sisi lain, Biru dan Amira membawa Arkana ke arena bermain, Arkana sangat bahagia, sementara Amira merasakan kerinduan mendalam pada putranya yang hilang.

Melihat Amira merindukan anaknya, Biru semakin bertekad untuk terus berusaha mencari kebenaran tentang anak Amira yang hilang.

Ketika Vernie pulang, ia kesal mendapati Amira dan Biru mengajak Arkana main namun ia tidak bisa berbuat banyak karena ada Ratna.