Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 255

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 255 bercerita tentang Yasmin yang melihat Dion baru datang ke kantor sore hari. Yasmin memarahinya, namun pria itu tetap tidak merasa bersalah.

Atas ketidakdisiplinannya, Yasmin pun mengambil keputusan untuk memecat Dion. Keputusan Yasmin itu membuat Dion sangat kesal.

Di lain pihak, Romeo hendak mengecek mobilnya. Namun di saat bersamaan, dia melihat Galang berlari dengan panik. Romeo pun segera mengejar Galang namun pria itu berusaha keras menghindari kejarannya.

Romeo kemudian menarik Galang hingga terjadi perkelahian di antara keduanya. Namun saat Romeo hampir mendapatkan Galang, pria itu justru memukulnya dengan sebatang kayu. Apakah Romeo berhasil menangkap Galang?

Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 22.00 WIB.

