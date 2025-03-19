Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 253

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 253 bercerita tentang Romeo yang sangat terpukul dengan penangkapan Yasmin yang dituduh mendorong Ajeng.

Ia bersumpah akan menemui OB yang menjebak istrinya dan segera membebaskan Yasmin dari penjara. Romeo kemudian mencari Benny, saksi kunci dalam kasus Yasmin.

Namun, Benny tiba-tiba menghilang dari kantor setelah memberikan keterangan. Romeo yang marah langsung meminta timnya untuk mencari Benny.

Romeo lalu menemui Yasmin di dalam penjara. Ia mencoba menguatkan Yasmin dan berjanji bahwa ia akan melakukan segala cara untuk membebaskannya.

Yasmin yang awalnya merasa hancur, akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya setelah mendengar tekad Romeo.