Ngabuburit Seru Bareng Doraemon The Movie di GTV

JAKARTA - GTV akan membuat waktu berbuka puasa Anda lebih seru dengan petualangan Doraemon dan Nobita. Ada dua film spesial Doraemon The Movie yang siap menemani waktu berbuka puasa Anda, pukul 16.00 WIB.

Pada Jumat, 21 Maret 2025, Nobita dan Pasukan Pelindung Galaksi bercerita tentang petualangan Nobita dan gengnya bergabung dengan pasukan luar angkasa untuk melawan ancaman jahat.

Setelah itu, Anda bisa menonton Nobita dan Pulau Keajaiban: Petualangan Para Hewan di mana mereka menemukan pulau misterius yang dihuni hewan-hewan legendaris. Pada Sabtu, 22 Maret 2025, ada Petualangan Nobita di Negeri Sihir.

Dalam film tersebut, Nobita dan Doraemon harus menghadapi penyihir jahat yang ingin menguasai dunia sihir. Selanjutnya, ada Nobita dan Tiga Pendekar Fantasi di mana Nobita dan teman-temannya berubah jadi pendekar yang harus menyelamatkan kerajaan dari kekacauan.

Pada Minggu, 23 Maret 2025, Nobita terbang ke Petualangan Nobita di Negeri Awan. Bayangkan serunya hidup di atas awan bareng makhluk langit yang penuh misteri. Setelah itu, Nobita dan Kerajaan Burung siap menemani Anda.