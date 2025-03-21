Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ngabuburit Seru Bareng Doraemon The Movie di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |19:04 WIB
Ngabuburit Seru Bareng Doraemon The Movie di GTV
Ngabuburit Seru Bareng Doraemon The Movie di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV akan membuat waktu berbuka puasa Anda lebih seru dengan petualangan Doraemon dan Nobita. Ada dua film spesial Doraemon The Movie yang siap menemani waktu berbuka puasa Anda, pukul 16.00 WIB. 

Pada Jumat, 21 Maret 2025, Nobita dan Pasukan Pelindung Galaksi bercerita tentang petualangan Nobita dan gengnya bergabung dengan pasukan luar angkasa untuk melawan ancaman jahat. 

Setelah itu, Anda bisa menonton Nobita dan Pulau Keajaiban: Petualangan Para Hewan di mana mereka menemukan pulau misterius yang dihuni hewan-hewan legendaris. Pada Sabtu, 22 Maret 2025, ada Petualangan Nobita di Negeri Sihir

Dalam film tersebut, Nobita dan Doraemon harus menghadapi penyihir jahat yang ingin menguasai dunia sihir. Selanjutnya, ada Nobita dan Tiga Pendekar Fantasi di mana Nobita dan teman-temannya berubah jadi pendekar yang harus menyelamatkan kerajaan dari kekacauan.

Pada Minggu, 23 Maret 2025, Nobita terbang ke Petualangan Nobita di Negeri Awan. Bayangkan serunya hidup di atas awan bareng makhluk langit yang penuh misteri. Setelah itu, Nobita dan Kerajaan Burung siap menemani Anda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement