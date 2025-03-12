Ngabuburit Bareng Doraemon dan Nobita dalam Big Movies Family Platinum GTV

JAKARTA - GTV mempersiapkan sederet film keren untuk menemani waktu berbuka puasa Anda dalam Big Movies Platinum Family. Setiap sore, dua film spesial Doraemon The Movie bakal membuat ngabuburit Anda semakin seru.

Pada 12 Maret 2025, Nobita dan Kerajaan Burung akan tayang pukul 16.00 WIB. Film ini bercerita tentang Nobita dan teman-temannya yang menemukan sebuah dunia tersembunyi di mana manusia burung hidup.

Ketika kerajaan tersebut menghadapi ancaman besar, mereka harus berjuang untuk menyelamatkan populasinya. Selanjutnya, ada film Nobita Legenda Raja Matahari yang tayang pukul 17.00 WIB.

Film tersebut bercerita tentang Nobita yang secara ajaib terlempar ke masa lalu dan bertemu seorang pangeran yang mirip dengannya. Demi melindungi kerajaan dari ancaman jahat, Nobita harus berani mengambil peran sebagai pahlawan.

Besok (13/3/2025), petualangan berlanjut dengan Nobita Robot Kingdom yang tayang pukul 16.00 WIB. Dalam film ini, Nobita dan kawan-kawannya terjebak di sebuah dunia futuristik yang penuh dengan robot.

Ketika kerajaan robot dalam bahaya, mereka harus berusaha mengembalikan kedamaian. Setelahnya, Anda bisa menonton Nobita’s Dorabian Night yang bercerita tentang petualangan Nobita dan Shizuka di dunia dongeng 1001 malam melalui alat ajaib.

Namun, petualangan mereka berubah menjadi sebuah misi penyelamatan penuh kejutan. Keseruan masih berlanjut pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan Pertarungan Super Nobita di Planet Koya-Koya.