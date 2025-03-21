Ramadan Sama Artis GTV: Ngabuburit Seru Ditemani Obrolan dan Kisah Inspiratif

JAKARTA - Ramadan tak hanya soal sahur dan berbuka, namun juga kebersamaan dan momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, agar ngabuburit Anda semakin seru, GTV siap siap menayangkan program spesial Ramadan Sama Artis.

Setiap hari sebelum adzan magrib, Evan Sanders dan Dai Cilik Gilby, siap menyuguhkan obrolan seru dan penuh inspirasi bersama artis-artis favorit. Ada Tyas Mirasih, Reisa Broto Asmoro, komedian Oki Rengga, hingga pelawak Daus Separo.

Ada pula Mimin Eva dan penyanyi Tiwi yang akan mengajak Anda bernostalgia. Ustadz Zacky Mirza akan memberikan tausiyah dengan gaya santainya. Mereka akan berbagi cerita tentang pengalaman Ramadan yang unik, tantangan berpuasa, hingga momen tak terlupakan.

Pokoknya, Ramadan kali ini dijamin lebih hangat, lebih dekat, dan pastinya lebih seru. Jangan lewatkan Ramadan Sama Artis, setiap hari sebelum berbuka puasa, hanya di GTV.

Agar menonton lebih nyaman, scan ulang kanal digital GTV Anda sesuai kota masing-masing. Kalau siaran bermasalah, periksa sambungan antena atau atur ulang posisinya.

Kalau masih belum bisa, hubungi layanan solusi TV digital melalui chat WhatsApp di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB. Follow @officialgtvid biar selalu update program seru GTV.**

