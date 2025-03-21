Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ramadan Sama Artis GTV: Ngabuburit Seru Ditemani Obrolan dan Kisah Inspiratif

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |16:10 WIB
Ramadan Sama Artis GTV: Ngabuburit Seru Ditemani Obrolan dan Kisah Inspiratif
Ramadan Sama Artis GTV: Ngabuburit Seru Ditemani Obrolan dan Kisah Inspiratif
A
A
A

JAKARTA - Ramadan tak hanya soal sahur dan berbuka, namun juga kebersamaan dan momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, agar ngabuburit Anda semakin seru, GTV siap siap menayangkan program spesial Ramadan Sama Artis.

Setiap hari sebelum adzan magrib, Evan Sanders dan Dai Cilik Gilby, siap menyuguhkan obrolan seru dan penuh inspirasi bersama artis-artis favorit. Ada Tyas Mirasih, Reisa Broto Asmoro, komedian Oki Rengga, hingga pelawak Daus Separo.

Ada pula Mimin Eva dan penyanyi Tiwi yang akan mengajak Anda bernostalgia. Ustadz Zacky Mirza akan memberikan tausiyah dengan gaya santainya. Mereka akan berbagi cerita tentang pengalaman Ramadan yang unik, tantangan berpuasa, hingga momen tak terlupakan.

Pokoknya, Ramadan kali ini dijamin lebih hangat, lebih dekat, dan pastinya lebih seru. Jangan lewatkan Ramadan Sama Artis, setiap hari sebelum berbuka puasa, hanya di GTV. 

Agar menonton lebih nyaman, scan ulang kanal digital GTV Anda sesuai kota masing-masing. Kalau siaran bermasalah, periksa sambungan antena atau atur ulang posisinya. 

Kalau masih belum bisa, hubungi layanan solusi TV digital melalui chat WhatsApp di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB. Follow @officialgtvid biar selalu update program seru GTV.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement