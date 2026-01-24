Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Untold Story Experiment Segera Tayang di GTV, Cerita  Rakyat Versi AI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |16:30 WIB
Untold Story Experiment Segera Tayang di GTV, Cerita  Rakyat Versi AI
Untold Story Experiment Segera Tayang di GTV, Cerita  Rakyat Versi AI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Anda pernah membayangkan wujud asli dari karakter dalam cerita rakyat yang sering diceritakan kakek-nenek kita? 

Jika selama ini Anda hanya bisa menebak-nebak penampakan karakter maupun detail peristiwanya, kali ini GTV akan membawa Anda masuk dalam Untold Story Experiment.

Program ini adalah terobosan GTV dalam menuturkan kisah dan mitos masyarakat lokal menggunakan kecerdasan buatan (AI). Kisah yang selama ini terpendam akhirnya bisa dibangkitkan kembali menggunakan teknologi.

Untold Story Experiment hadir untuk menjawab rasa penasaran Anda yang tersimpan selama ini. Penasaran dengan megahnya Kota Gaib Saranjana? 

Atau semengerikan apa wujud pemilik Ilmu Rawa Rontek dan Sang Api Malam Banaspati? Semuanya bakal divisualisasikan dengan grafis AI yang mind-blowing dan realistis.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement