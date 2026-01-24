Untold Story Experiment Segera Tayang di GTV, Cerita Rakyat Versi AI

Untold Story Experiment Segera Tayang di GTV, Cerita Rakyat Versi AI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Apakah Anda pernah membayangkan wujud asli dari karakter dalam cerita rakyat yang sering diceritakan kakek-nenek kita?

Jika selama ini Anda hanya bisa menebak-nebak penampakan karakter maupun detail peristiwanya, kali ini GTV akan membawa Anda masuk dalam Untold Story Experiment.

Program ini adalah terobosan GTV dalam menuturkan kisah dan mitos masyarakat lokal menggunakan kecerdasan buatan (AI). Kisah yang selama ini terpendam akhirnya bisa dibangkitkan kembali menggunakan teknologi.

Untold Story Experiment hadir untuk menjawab rasa penasaran Anda yang tersimpan selama ini. Penasaran dengan megahnya Kota Gaib Saranjana?

Atau semengerikan apa wujud pemilik Ilmu Rawa Rontek dan Sang Api Malam Banaspati? Semuanya bakal divisualisasikan dengan grafis AI yang mind-blowing dan realistis.