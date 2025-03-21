Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ngabuburit Bareng Cast Preman Pensiun 9 di Pesta Oke Ramadan RCTI 2025 di Bandung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:12 WIB
Ngabuburit Bareng Cast Preman Pensiun 9 di Pesta Oke Ramadan RCTI 2025 di Bandung
Ngabuburit Bareng Cast Preman Pensiun 9 di Pesta Oke Ramadan RCTI 2025 di Bandung. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menggelar Pesta Oke Ramadan 2025 di Lapangan Radar Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, pada 22 Maret 2025. Acara ini akan diramaikan para pemain sinetron unggulan RCTI.

Ada Fajar Khuto, Rizky Yudistira, Rachquel Nesia dan Denny Firdaus dari sinetron Preman Pensiun 9 yang akan menyapa warga Bandung lewat meet and greet. Acara ini dipastikan akan mengajak penonton seru-seruan bareng.

Tak hanya itu, ada games seru yang akan menemani waktu ngabuburit Anda, dari lomba menghias takjil, akting challenge & tebak lagu, serta perform marawis. Selain itu, akan ada doorprize dan bagi bagi THR spesial untuk warga Kiaracondong dan sekitarnya.

Ikuti keseruan Pesta Oke Ramadan 2025 di Lapangan Radar Babakan Sari Kiaracondong, Bandung, pada Sabtu, 22 Maret 2025, mulai pukul 15.30 WIB. Warga Kiaracondong bisa langsung menonton acara ini secara gratis.

Untuk kenyamanan menonton, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang kanal digital sesuai kota masing-masing. Untuk area Bandung dan sekitarnya, bisa menyesuaikan ke kanal digital 41 UHF. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement