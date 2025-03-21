Ngabuburit Bareng Cast Preman Pensiun 9 di Pesta Oke Ramadan RCTI 2025 di Bandung

JAKARTA - RCTI kembali menggelar Pesta Oke Ramadan 2025 di Lapangan Radar Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, pada 22 Maret 2025. Acara ini akan diramaikan para pemain sinetron unggulan RCTI.

Ada Fajar Khuto, Rizky Yudistira, Rachquel Nesia dan Denny Firdaus dari sinetron Preman Pensiun 9 yang akan menyapa warga Bandung lewat meet and greet. Acara ini dipastikan akan mengajak penonton seru-seruan bareng.

Tak hanya itu, ada games seru yang akan menemani waktu ngabuburit Anda, dari lomba menghias takjil, akting challenge & tebak lagu, serta perform marawis. Selain itu, akan ada doorprize dan bagi bagi THR spesial untuk warga Kiaracondong dan sekitarnya.

Ikuti keseruan Pesta Oke Ramadan 2025 di Lapangan Radar Babakan Sari Kiaracondong, Bandung, pada Sabtu, 22 Maret 2025, mulai pukul 15.30 WIB. Warga Kiaracondong bisa langsung menonton acara ini secara gratis.

Untuk kenyamanan menonton, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang kanal digital sesuai kota masing-masing. Untuk area Bandung dan sekitarnya, bisa menyesuaikan ke kanal digital 41 UHF.