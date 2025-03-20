Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi KIKO Season 4 dalam Episode IIQ-Z, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |19:05 WIB
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode IIQ-Z, Minggu Pagi di RCTI
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode IIQ-Z, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat animasi KIKO Season 4. Pekan ini, episode IIQ-Z akan menyemarakkan Minggu pagi Anda bersama si kecil.

The Rebel kembali berulah! Kali ini, mereka membuat kekacauan pada acara launching teknologi baru di Kantor Wali Kota. Kiko, Quizee, dan Levit berusaha memberikan perlawanan, namun penyerangan yang begitu mendadak membuat mereka kesulitan. 

Levit meminta Kiko dan Quizee mengamankan Wali Kota ke Markas Darurat. Namun di tengah evakuasi itu, Quizee terkena serangan Puffy hingga menyebabkan mesin utamanya rusak parah. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Karena itu, pastikan Anda tidak melewatkan keseruan episode terbaru KIKO Season 4 dalam episode IIQ-Z yang akan tayang di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 23 Maret 2025, pukul 06.00 WIB.

Musim terbaru animasi KIKO tak hanya menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif. Proyek ini juga mempertegas komitmen MNC Animation dalam menyajikan hiburan edukatif untuk anak-anak Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190900//saksikan_laga_laga_menarik_bundesliga_2025_2026_di_rcti-MvuD_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran langsung Derby Borussia di Bundesliga 2025-2026, Kevin Diks Siap Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/598/3190848//titus_the_detective-Dz4t_large.jpg
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190649//dahsyatnya_meet_and_greet-RXEL_large.jpg
Cast Cinta Sepenuh Jiwa Kembali Hadir Di Dahsyatnya Meet and Greet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/598/3190035//terbelenggu_rindu-8nTm_large.jpg
Sinopsis Sinetron 'Terbelenggu Rindu' Eps 448 : Amira Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189662//timnas_putri_indonesia-fp5X_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement