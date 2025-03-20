Animasi KIKO Season 4 dalam Episode IIQ-Z, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat animasi KIKO Season 4. Pekan ini, episode IIQ-Z akan menyemarakkan Minggu pagi Anda bersama si kecil.

The Rebel kembali berulah! Kali ini, mereka membuat kekacauan pada acara launching teknologi baru di Kantor Wali Kota. Kiko, Quizee, dan Levit berusaha memberikan perlawanan, namun penyerangan yang begitu mendadak membuat mereka kesulitan.

Levit meminta Kiko dan Quizee mengamankan Wali Kota ke Markas Darurat. Namun di tengah evakuasi itu, Quizee terkena serangan Puffy hingga menyebabkan mesin utamanya rusak parah. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Karena itu, pastikan Anda tidak melewatkan keseruan episode terbaru KIKO Season 4 dalam episode IIQ-Z yang akan tayang di RCTI kanal digital 28 UHF, pada 23 Maret 2025, pukul 06.00 WIB.

Musim terbaru animasi KIKO tak hanya menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif. Proyek ini juga mempertegas komitmen MNC Animation dalam menyajikan hiburan edukatif untuk anak-anak Indonesia.