Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 178

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 178 bercerita tentang Noah yang berencana melenyapkan barang bukti terkait Bidan Indah, termasuk selimut bayi Arkana.

Di lain pihak, Biru, Amira dan Ratna sampai di rumah Noah. Mereka heran karena Noah tidak terlihat di rumahnya. Sarni mengaku, Noah sedang berada di gudang.

Pernyataan Sarni itu membuat Biru curiga dan menyusulnya ke gudang. Ketika Ratna mencari Vernie, Noah ingat kalau Ratna, Biru, dan Amira belum tahu dirinya sudah memecat perempuan itu.

Ratna marah dan langsung mencari Maudy ketika tahu perempuan itu masih tinggal di rumah Noah. Bagaimana nasib Noah kalau Maudy sampai keceplosan soal rahasia Arkana?

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.00 WIB.**

(SIS)