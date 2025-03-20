Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 88

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 88 bercerita tentang Ratih yang menjelaskan hal yang sama ke Arini tentang talak 1 dari Lingga. Arini pun sedih.

Mulyono menambahkan bahwa sebagai orangtua memang sudah kewajiban mereka menyampaikan hal tersebut. Walau berat, Arini harus menghadapi kenyataan akan berpisah dari Lingga.

Sementara itu, Arini sudah diperbolehkan pulang. Lingga yang masih menunggu pun menyapa Arini. Perempuan itu kemudian berkata pada orangtuanya untuk menunggu sebentar.

Arini kemudian memberikan kunci kontrakan mereka ke Lingga dan mengatakan jika barang-barangnya sudah dipindahkan semuanya ke rumah orangtuanya.

Sambil berpamitan, Arini mencium tangan Lingga dan pria itu pun mengulurkan tangannya. Namun Arini kemudian sadar jika ia harus mulai merelakan Lingga.