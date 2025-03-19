Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 87

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 87 bercerita tentang Lingga yang berhasil menyelamatkan Arini yang terjatuh ke jurang saat trekking.

Arini kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulance. Berduaan di dalam ambulance membuat mereka menjadi canggung satu sama lain.

Untuk menutupi kecanggungan tersebut, Arini mengalihkan pandangannya dengan pura-pura tidur. Sementara Lingga hanyut dalam pikirannya sendiri.

Saat akan membahas tentang gugatan cerainya, tiba-tiba ambulance yang mereka tumpangi menabrak kayu di jalan. Akibatnya, Lingga dan Arini saling berpegangan satu sama lain.

Suasana di antara mereka pun menjadi semakin canggung. Lingga akhirnya tahu kalau Arini hanya pura-pura tidur. Mereka pun saling sindir meski merindukan satu sama lain.