Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 86

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |20:23 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 86
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 86. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 86 bercerita tentang Angel dan Arini yang terpisah dari rombongan saat trekking ke kawasan pegunungan. Mereka pun bingung harus mengambil jalan yang mana. 

Mereka takut nanti tersesat lebih jauh di dalam hutan. Saat sedang menentukan arah, tiba-tiba Arini terjatuh ke dalam jurang. Laporan datang ke pos Damkar Purnasari bahwa ada satu korban perempuan jatuh ke dalam jurang dan butuh diselamatkan. 

Mencintaimu Sekali Lagi
Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Lingga cs segera bersiap. Lingga tidak tahu bahwa korban yang akan diselamatkannya adalah Arini, istrinya sendiri. Berhasilkah Lingga menyelamatkan Arini? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.30 WIB.

Anda juga bisa menonton sinetron ini secara streaming melalui aplikasi RCTI+ atau VISION+.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191295//mencintai_ipar_sendiri-jQPM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191185//kau_ditakdirkan_untukku-AFbH_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191178//cinta_sepenuh_jiwa-5lWr_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 81: Sadari Ketulusan Julian, Lala Menerima Cintanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191171//mencintai_ipar_sendiri-cGhQ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 36: Shilla Ketahuan Selingkuh, Rafki Ingin Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191062//kau_ditakdirkan_untukku-b3cV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191060//cinta_sepenuh_jiwa-Qw31_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement