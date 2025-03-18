Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 86

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 86 bercerita tentang Angel dan Arini yang terpisah dari rombongan saat trekking ke kawasan pegunungan. Mereka pun bingung harus mengambil jalan yang mana.

Mereka takut nanti tersesat lebih jauh di dalam hutan. Saat sedang menentukan arah, tiba-tiba Arini terjatuh ke dalam jurang. Laporan datang ke pos Damkar Purnasari bahwa ada satu korban perempuan jatuh ke dalam jurang dan butuh diselamatkan.

Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Lingga cs segera bersiap. Lingga tidak tahu bahwa korban yang akan diselamatkannya adalah Arini, istrinya sendiri. Berhasilkah Lingga menyelamatkan Arini? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI setiap hari pukul 20.30 WIB.

Anda juga bisa menonton sinetron ini secara streaming melalui aplikasi RCTI+ atau VISION+.

